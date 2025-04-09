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مطلوب تحقيق عاجل.. أول تحرك برلماني بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

01:01 م الأربعاء 09 أبريل 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدَّمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، بشأن واقعة وفاة مدير الإدارة التعليمية بالباجور بمحافظة المنوفية، إثر تعرضه لتعنيف من قِبل وزير التربية والتعليم خلال زيارته إلى مدارس الإدارة، حسب البرلمانية؛ ما أدى إلى إصابته بأزمة قلبية توفي على إثرها.

وطالبت السعيد بفتح تحقيق برلماني عاجل؛ للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها وأسبابها ونتائجها، وإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكدت عضو المجلس، في طلبها، أنه إذا ما ثبتت صحة ما تردد من شهادات شهود العيان حول الواقعة؛ فإن الأمر يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة تعامل وزير التربية والتعليم ومسؤولي الوزارة مع العاملين في الميدان التعليمي، مشددةً على ضرورة اتباع نهج إداري ومهني يحترم كرامة العاملين ويصون حقوقهم.

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مجلس النواب وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية سناء السعيد
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