ساويرس يطالب بإبعاد الجمال والدواب عن منطقة الأهرامات حفاظًا على السياحة وسمعة مصر

كتب- أحمد الجندي:

طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس، بضرورة نقل الجمالة والخيال وأصحاب الدواب، من محيط منطقة الأهرامات الأثرية إلى منطقة التريض المخصصة لهم، كما هو مخطط في خطة تطوير المنطقة، حفاظًا على أهم معلم سياحي في العالم، ولضمان تقديم تجربة سياحية راقية للزوار من مختلف دول العالم.

وقال ساويرس، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "إن روث الخيول والجمال والمخلفات الناتجة عنها، بالإضافة إلى تعطيل خط سير أتوبيسات السياحة، يتسبب في مشكلات متكررة تضر بمظهر المكان، مشيرًا إلى أن تلك المظاهر تترك انطباعًا سلبيًا لدى السائحين، وتجعل زيارتهم "تجربة سيئة للغاية".

نقل الدواب إلى مناطق مخصصة ضرورة حضارية:

وأكد ساويرس، أن الحل يكمن في إلزام أصحاب الدواب بالانتقال إلى منطقة التريض كما حددتها الدولة ضمن خطة تطوير الأهرامات، لافتًا إلى أن الطريق الأسفلتي المُخصص للأتوبيسات يجب أن يظل خاليًا من أي عوائق لضمان انسيابية حركة الوفود السياحية، مشيراً إلى أن الاستمرار في السماح لهؤلاء العاملين بالتواجد داخل المسار السياحي يُعد مخالفة تضر بالصالح العام، مضيفًا: "الصالح العام أهم من 2000 شخص ظلوا لسنوات يسيئون لبلدهم".

إلغاء تواجد الدواب لحماية الأثر وتجميل الصورة

وشدد ساويرس على أن الاستمرار في السماح باستخدام الدواب داخل المنطقة الأثرية يسيء إلى صورة مصر عالميًا، داعيًا إلى إلغاء تواجد الجمال والخيول تمامًا داخل نطاق الأهرامات كحل نهائي، حفاظًا على سلامة الأثر، وصورة مصر السياحية أمام العالم.

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