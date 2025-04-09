وزير الكهرباء لمصراوي: إحلال جميع العدادات القديمة للكنائس بمسبقة الدفع

كتب - محمد صلاح

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك تعليمات واضحة لجميع رؤساء شركات التوزيع تتضمن المتابعة الدورية والمستمرة لتحصيل مستحقات كل شركة لدى كافة الجهات المختلفة، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع وزارة التنمية المحلية بشأن تحصيل مستحقات الكهرباء من الكنائس واستبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع وذلك في إطار خطة الدولة استبدال كافة العدادات القديمة بأخرى جديدة مسبقة الدفع.

وأضاف عصمت في تصريحات أدلي بها لمصراوي، أن استراتيجية الوزارة خلال الفترة الحالية تتضمن عدة محاور في مقدمتها استقرار وجودة التغذية الكهربائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المواطنين مع النأكيد علي مواجهة ظواهر سرقات التيار الكهربائي والتصدي بكل حزم مع ارتفاع نسب الفقد الفني الناتج عن التوصيلات العشوائية لمهمات الكهرباء التي تكبد القطاع ملايين الجنيهات شهريا.

وأكد أن الوزارة استطاعت تحرير ما يقرب من مليون و٧٠٠ ألف محضر سرقة تيار بإجمالي مبالغ تتعدى الـ ٦ مليارات جنيه تم تحصيل 4 مليارات جنيه ونصف المليار منها، منها خلال مدة بلغت ٦ أشهر.

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