برودة وأمطار.. تنويه مهم من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

كتب - محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويها مهما حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

طقس اليوم الأربعاء:

انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية ليلاً على خليج السويس والبحر الأحمر، مع سرعة الرياح من (50:70) كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 متر.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارًا من غدٍ الخميس، سيشهد الطقس انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:5) درجات، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية من (20:21) درجة، القاهرة والوجه البحري من (23:24) درجة، وجنوب البلاد من (24:29) درجة.

يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.