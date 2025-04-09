الأعلى للثقافة يستضيف تكريم "الشارقة" لأربعة مثقفين مصريين غداً

كتب - محمد شاكر:

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، حفل التكريم الذي يقيمه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي؛ لكل من: الدكتورة اعتدال عثمان، الأديب شوقي بدر يوسف، الدكتور صلاح السروي، والأديب عزت القمحاوي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غدٍ الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025 بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وبحضور ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

تعد هذه المبادرة هي المرة السادسة التي يتم فيها تكريم الأدباء المصريين، بعد أن تم تكريم سبعة عشر أديبًا مصريًا خلال الأعوام الأربعة الماضية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة.

وتأتي فعاليات التكريم بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، بالإضافة إلى حشد كبير من المبدعين والمثقفين المصريين ووسائل الإعلام المختلفة.

جدير بالذكر أن الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة قد استقبل وفد دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وعلى رأسه عبدالله العويس، ورفقته محمد إبراهيم القصير. وقد أشاد العويس بدور مصر الثقافي الريادي على مر السنين، ملمحًا إلى التاريخ الزاخر من التعاون بين البلدين، وطامحًا في استمرار التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في جميع المجالات، لا سيما المجال الثقافي.