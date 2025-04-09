نصائح مهمة من "الصحة" لمواجهة العواصف الترابية.. وتحذير لمرضى الحساسية

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عبر المتحدث الرسمي باسمها الدكتور حسام عبدالغفار، عدداً من النصائح والإرشادات للمواطنين، بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل موجة الطقس السيئ والعواصف الترابية التي تشهدها البلاد.

وأكد عبدالغفار أن الفئات الأكثر عرضة للمشكلات الصحية نتيجة تقلبات الطقس هم مرضى الحساسية الصدرية، والمصابون بضيق في التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية.

وشدد في منشور توعوي، على ضرورة تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى، مع الالتزام بارتداء الكمامة والملابس الثقيلة التي تمنع دخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

كما نصح بالجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة إلى تناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لتعليمات الطبيب، مع الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، والاهتمام بتناول الأغذية الغنية بفيتامينات C وE، إلى جانب الخضروات والفواكه.

وأشار إلى أهمية استخدام الكريمات المرطبة لمنع جفاف الجلد والتشققات، مع إغلاق المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة، وتنظيف الأسطح باستخدام المطهرات، واستخدام المناشف المبللة لسد الفتحات التي قد يدخل منها الغبار بكثرة.