سنمنعهم لو تكرر الأمر.."الآثار": سلبيات اليوم الأول لتشغيل منطقة الأهرامات سببها بعض الخيالة

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن التشغيل التجريبي لبوابات دخول الأهرامات من طريق الفيوم تم اليوم، لرصد الإيجابيات والسلبيات، مشيرًا إلى أنه كان متواجدًا بنفسه بتعليمات من وزير السياحة، لمتابعة سير الأمور ميدانيًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن منطقة ركن السيارات تتسع لـ 1200 سيارة، وقد تمت أعمال التوسعة بأفضل شكل ممكن لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين.

وأضاف أن الوزارة كانت حريصة على متابعة التشغيل أولًا بأول لتلافي أي مشكلات أو معوقات، مشيرًا إلى أن اليوم الأول شهد انتظامًا ملحوظًا في سير العمل داخل المنطقة.

وكشف خالد أن عدد الزوار اليوم وصل إلى 12 ألف زائر، وهو رقم غير متوقع مقارنة بالسابق، حيث كان العدد يقف عند 6 آلاف زائر فقط.

وأشار إلى أنه تم تشغيل منظومة النقل الجديدة داخل المنطقة عبر سبع محطات مخصصة لمسارات الزيارة المختلفة، لضمان تنظيم حركة الزائرين وسهولة التنقل داخل المنطقة الأثرية.

وأوضح أن حركة الحافلات واجهت بعض الإعاقات بسبب عدم التزام بعض الخيالة والجمالة بالأماكن المخصصة لهم، مما تسبب في إغلاق الطريق، وتم إنذار المخالفين، محذرًا من أن تكرار الأمر سيؤدي إلى منعهم.

وأكد أن تشغيل الأتوبيسات يتم وفق منظومة متكاملة، بحيث يتوقف كل أتوبيس في المحطة كل دقيقة واحدة لمنع التكدس، موضحًا أن اليوم شهد تشغيل 47 أتوبيسًا، وهناك إمكانية لزيادة العدد إلى 60 أتوبيسًا لتلبية احتياجات الزوار.

ووجه رسالة للجميع بعدم التركيز فقط على السلبيات، مؤكدًا أن نسبة الإيجابيات بلغت 70%، وأن التشغيل التجريبي من الطبيعي أن يشهد بعض التحديات التي سيتم العمل على حلها تدريجيًا.

وأضاف أن بعض الزوار الذين واجهوا تأخيرًا بسيطًا في الأتوبيسات قرروا السير على الأقدام، لكن لو انتظروا قليلاً كانت الحافلات ستوصلهم إلى أبو الهول مباشرة.

كما لفت إلى أن بعض الأجانب فضلوا ركوب الخيول والجمال واستمتعوا بالتجربة.

وأشار إلى أن هناك ممشى جديد بين الأهرامات، وقد استخدمه مجموعة من السياح الأجانب الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الإضافة.

وأوضح أن هناك كبسولة معلوماتية صغيرة تقدم شرحًا متكاملًا عن الأهرامات، ما يعزز من تجربة الزائرين، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في أعداد الزوار بلغت 120%.

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