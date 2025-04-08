متحدث الصحة: 578 مليون دولار تكلفة الخدمات الطبية المقدمة لمصابي غزة

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون استمعا اليوم للمصابين في مستشفيات شمال سيناء، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت 300 مستشفى لاستقبال المرضى والمصابين من قطاع غزة.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد المرضى الفلسطينيين الذين تلقوا العلاج حتى الآن بلغ 2000 شخص، مؤكدًا أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم الطبي دون التأثير على الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وأضاف أن نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة د. خالد عبدالغفار، وجه بالحفاظ على استمرارية تقديم الدعم الصحي للأشقاء في غزة، مشيرا إلى أن 107 آلاف شخص عبروا من معبر رفح في بداية الأزمة، حيث تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، بالإضافة إلى تطعيم 27 ألف طفل ضد شلل الأطفال، في إطار الجهود المبذولة لدعم العابرين.

وأكد عبدالغفار أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء في غزة حتى الآن بلغت 578 مليون دولار، متوقعًا أن تصل هذه التكلفة إلى مليار دولار، شاملاً تكاليف الإعاشة والخدمات الصحية الأخرى.