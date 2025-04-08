رئيس دار الأوبرا المصرية ينعي حفيد سيد درويش

كتب- محمد شاكر:

نعى الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين بالدار، الدكتور المهندس حسن البحر السيد درويش، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، 8 إبريل.

دعا "عبد السلام" الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

يُذكر أن المهندس حسن البحر كان حفيد فنان الشعب الراحل سيد درويش، وترك بصمة كبيرة في عالم الفن والموسيقى، وكان من أبرز مؤسسي كورال سيد درويش بنادي سبورتنج منذ عام 1997، حيث قاده لسنوات طويلة وقدّم العديد من الحفلات الناجحة في الإسكندرية وكافة المحافظات.

كما كان له دور كبير في الحفاظ على تراث جده سيد درويش، ما جعله يظل جزءاً مهماً من تاريخ الموسيقى المصرية.