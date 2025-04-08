أول تعليق من أوراسكوم على أحداث اليوم الأول لتشغيل منطقة الأهرامات بالمنظومة الجديدة

كتب- محمد شاكر:

أصدرت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، بيانًا توضحياً بشأن ما جرى خلال اليوم الأول من التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة لزيارة هضبة الأهرامات بالجيزة.

وقالت الشركة، إنه في يوم التشغيل التجريبي الأول للمنظومة الجديدة لزيارة هضبة أهرامات الجيزة، وتحديدًا في الفترة من الساعة السابعة صباحًا وحتى الحادية عشرة صباحًا، صارت الأمور بشكل منظم وناجح، خاصة مع كونه أول يوم لبداية التشغيل التجريبي، في الوقت الذي سجل عدد الزائرين رقمًا غير مسبوق بلغ 13,800 زائر.

ووصف البيان عدد الزائرين بأنه "يفوق المعدلات المعتادة بكثير".

وأوضحت شركة "أوراسكوم بيراميدز"، أنها وفرت أكثر من 45 أتوبيسًا لنقل الزوار، تعمل بانتظام كل ثلاث دقائق، وهو معدل أعلى من التوقيت الأصلي المتفق عليه (خمس دقائق بين كل أتوبيس وآخر)، وأثبتت هذه المنظومة قدرتها على تقديم تجربة تنقل سلسة ومريحة ومنظمة للزائرين.

وأضافت أن "المشروع يرتكز في الأساس على نقل أصحاب الدواب إلى منطقة التريض، بتكليف من الدولة، بتطويرها وتأهيلها ضمن المنظومة كإحدى المحطات السبع، بهدف تنظيم تجربة ركوب الجمال والخيول للراغبين من الزوار، دون الإخلال بحركة النقل الرئيسية داخل المنطقة الأثرية".

وتابعت: "لكن، وبشكل مفاجئ ونزولاً على ضغط ورغبة أصحاب الدواب تلقت الشركة بالأمس تعليمات من المحافظة تقضي بتغيير المسار المتفق عليه منذ بداية المشروع، واقتراح حل مؤقت لاستخدام نفس المسارات القديمة مع عدم استخدام طريق الأسفلت".

وأكدت الشركة أنه "رغم تحذيراتها المتكررة من أن هذا التعديل قد يؤدي إلى خلل في التشغيل حال عدم الالتزام، فقد حدث ما كنا نخشاه.. ففي حدود الساعة الحادية عشر ظهرًا، حدث قطع للطريق من قِبل عدد من أصحاب الدواب ودون تدخل حاسم من الجهات الأمنية، مما أدي إلى تكرار ذلك في أكثر من موقع، وبالتالي توقف حركة الأتوبيسات وتعطيل كامل للمنظومة".

ولفتت إلى أنه جرى "التعدي علي موظفي الشركة بالسب والقذف ومحاولة تكسير السيارات الخاصة بنقل موظفي الشركة داخل هضبة أهرامات الجيزة على مرئى ومسمع من الجهات الأمنية دون تدخل حاسم".

وأكدت شركة "أوراسكوم بيراميدز" أنها بدأت مع وزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار، التشغيل التجريبي عازمين على استغلال هذه الفترة لتحديد أي مشاكل والاستماع لكل الآراء البناءة من شركاء التجربة السياحية وإيجاد حلول عملية وجيدة لمعالجتها بهدف الوصول إلى أفضل تجربة للسائحين والزائرين.

وفي هذا السياق، خلال الاجتماع الذي عقد مع شركات السياحة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل، قدمت الشركة اقتراحًا بناءً على تعبير بعض شركات السياحة عن رغبتهم في القدرة على التحرك بحافلاتهم الخاصة داخل الهضبة، بأن تقوم شركات السياحة الراغبة بذلك بالحصول على حافلات كهربائية ويسمح لها استخدامها داخل الهضبة لنقل الأفواج السياحية الخاصة بها.

ولاقى هذا الاقتراح استحسان جميع الحاضرين، ونعتزم مواصلة المناقشات للوصول إلى حل يمكن تنفيذه يكون مرضيًا لجميع الأطراف مع الالتزام برؤية المشروع لنقل التجربة لمنظومة حضارية وصديقة للبيئة، بحسب بيان الشركة.

وأضاف البيان: "لكن هذا التعطيل الذي شهده الزوار والعاملون على حدٍ سواء اليوم والذي من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي للغاية على صورة مصر وسمعتها، جاء نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ الخطة المعتمدة من قبل الجهات المعنية وتغييرها وإخطار الشركة بذلك قبل بدء التشغيل بأقل من 24 ساعة، وعدم اتخاذ قرارات تنفيذية حاسمة تحفظ سير المشروع وتنظّم العلاقة بين الأطراف المختلفة".

وحذرت شركة أوراسكوم بيراميدز من أن "استمرار هذا النهج سيؤدي حتمًا إلى إفشال المشروع، وتقويض كل الجهود التي بذلتها الدولة والقطاع الخاص لإعادة تقديم أحد أعظم مواقع التراث العالمي بصورة حضارية وآمنة تليق بمكانة مصر".