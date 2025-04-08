الخيالة خرجوا عن المسار.. توجيه من "السياحة" بشأن التشغيل التجريبي لتطوير الأهرامات

كتب- محمد شاكر:

واصلت وزارة السياحة والآثار متابعة سير التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات في منطقة أهرامات الجيزة الذي بدأ صباح اليوم بواسطة شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية.

وأوضحت الوزارة أن الحافلات شهدت إعاقة بسبب عدم التزام بعض الخيالة والجمالة بالمنطقة المخصصة لهم للوقوف، حيث خرجوا عن المسار المخصص مما تسبب في إغلاق الطريق. ولكن تم التعامل مع الموقف بسرعة، حيث تم إعادة الخيالة والجمالة إلى الأماكن المخصصة لهم، مما أعاد سير الحركة بشكل طبيعي.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة حريصة على متابعة سير التشغيل التجريبي لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع، والتي تشمل رصد أي مشاكل قد تظهر أثناء التنفيذ الفعلي للمشروع بهدف تعزيز الإيجابيات ومعالجة أي سلبيات قد تعيق تقدم العمل.

من جانبه، أفاد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه كان يتواجد بشكل مستمر في المنطقة لمتابعة عملية التشغيل التجريبي. وأشار إلى أن اليوم الأول شهد دخول نحو 12 ألف زائر من خلال المدخل الجديد على طريق القاهرة-الفيوم، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 120% مقارنة بالمعدل اليومي المعتاد، بعد إغلاق المدخل القديم (مدخل الميناهاوس)، كما تم تشغيل منظومة النقل الجديدة عبر سبع محطات لتيسير الزيارة للمناطق المختلفة داخل الموقع.

وأضاف إسماعيل خالد أن عملية التشغيل التجريبي جرت بشكل منظم، باستثناء فترة تكدس بعض المجموعات السياحية، والتي تسببت في تأخير حركة الحافلات بسبب إغلاق الطريق من قبل الخيالة والجمالة. لكن تم تدارك المشكلة بسرعة.

في سياق متصل، وجه الوزير بزيادة عدد الحافلات الناقلة للسائحين داخل المنطقة الأثرية، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لتعزيز التنقل داخل المنطقة باستخدام الحافلات الديزل حتى وصول الحافلات الكهربائية المتفق عليها، كما تم التأكيد على السماح بدخول حافلات الرحلات السريعة للمنطقة الأثرية لتسهيل حركة الزوار.

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