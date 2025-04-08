إعلان

محافظ شمال سيناء يكشف كواليس لقاء ماكرون مع الفلسطينيين في العريش

10:10 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

زيارة السيسي وماكرون للعريش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - داليا الظنيني:

كشف اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العريش اليوم الثلاثاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس ماكرون تأثر بما سمعه من حكايات الفلسطينيين في شمال سيناء، حيث سأل عن تفاصيل دقيقة حول معاناتهم.

وأوضح أن ماكرون أدار حوارات مع الأسر الفلسطينية المتواجدة هناك للتعرف على حجم ضحاياهم من الشهداء والمصابين وطرق العلاج، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي سأل الفلسطينيين في مستشفى العربش عن كيفية تعرضهم للإصابة، سواء من الطائرات، الدبابات، أو الرصاص الإسرائيلي.

وتابع أن سيدة فلسطينية أكدت لماكرون أن حلمها ليس فقط التماثل للعلاج، بل العودة إلى غزة حتى لو كانت ستقيم فوق أطلال منازلهم.

وشدد على أن هذا الكلام كان له تأثير عميق على ماكرون، حيث تفاعل مع ما سمعه ووضع يده على وجهه كأنه يريد قول شيء لكنه لا يستطيع، مؤكدا أن ماكرون سيؤثر على أوروبا بشأن هذه الحرب.

كما لفت إلى أن ماكرون تحدث مع المسئولين في الهلال الأحمر في العريش حول نقل المساعدات الغذائية والاحتياجات الدوائية، وتلقى التقارير من ممثلي المنظمات الدولية التي تعمل في مجال إغاثة قطاع غزة.

واختتم اللواء دكتور خالد مجاور بأن ماكرون شاهد المساعدات الفرنسية التي تم منعها من دخول غزة ووجودها داخل هنجر حديدي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيارة السيسي وماكرون للعريش ماكرون مع الفلسطينيين في العريش اللواء خالد مجاور ماكرون يزور مستشفى العربش برنامج على مسئوليتي منع المساعدات الفرنسية من دخول غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان