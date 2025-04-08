محافظ شمال سيناء يكشف كواليس لقاء ماكرون مع الفلسطينيين في العريش

كتبت - داليا الظنيني:

كشف اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العريش اليوم الثلاثاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس ماكرون تأثر بما سمعه من حكايات الفلسطينيين في شمال سيناء، حيث سأل عن تفاصيل دقيقة حول معاناتهم.

وأوضح أن ماكرون أدار حوارات مع الأسر الفلسطينية المتواجدة هناك للتعرف على حجم ضحاياهم من الشهداء والمصابين وطرق العلاج، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي سأل الفلسطينيين في مستشفى العربش عن كيفية تعرضهم للإصابة، سواء من الطائرات، الدبابات، أو الرصاص الإسرائيلي.

وتابع أن سيدة فلسطينية أكدت لماكرون أن حلمها ليس فقط التماثل للعلاج، بل العودة إلى غزة حتى لو كانت ستقيم فوق أطلال منازلهم.

وشدد على أن هذا الكلام كان له تأثير عميق على ماكرون، حيث تفاعل مع ما سمعه ووضع يده على وجهه كأنه يريد قول شيء لكنه لا يستطيع، مؤكدا أن ماكرون سيؤثر على أوروبا بشأن هذه الحرب.

كما لفت إلى أن ماكرون تحدث مع المسئولين في الهلال الأحمر في العريش حول نقل المساعدات الغذائية والاحتياجات الدوائية، وتلقى التقارير من ممثلي المنظمات الدولية التي تعمل في مجال إغاثة قطاع غزة.

واختتم اللواء دكتور خالد مجاور بأن ماكرون شاهد المساعدات الفرنسية التي تم منعها من دخول غزة ووجودها داخل هنجر حديدي.