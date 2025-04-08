ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الذهب.. هل يواصل الاستثمار في المعدن الأصفر؟

كتبت- داليا الظنيني:

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن توقعاته لمستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وتوقع ساويرس خلال مداخلة عبر Skype على قناة العربية أن يصل سعر الأونصة العالمية من الذهب إلى 5000 دولار خلال عام أو عامين.

وأوضح أن الضغوط النفسية وحاجة بعض المستثمرين للسيولة كانت من أسباب تراجع أسعار الذهب، لكنه أكد أنه مستمر في ضخ استثماراته في المعدن الأصفر.

وعلق ساويرس، على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض الضرائب الجمركية، مؤكدًا أن المستثمر العادي قد يستفيد من التراجعات الحالية لشراء المزيد من الأسهم.

وأوضح أن المستهلك سيمتنع عن شراء السلع بسبب ارتفاع أسعارها بنسبة 25% نتيجة الرسوم الجمركية.

وأشار إلى أن ترامب يبدو متوترًا ولم يتوقع انهيار الأسواق بهذه الطريقة، مؤكدًا أنه كان من الممكن تنفيذ خطته بطريقة تُرضي الجميع، متوقعا أن يُضطر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة بسبب قرارات ترامب التي قد تدفع الاقتصاد إلى الركود.

وانتقد ساويرس فريق الرئيس ترامب، مؤكدًا أنه لا يجب تعيين مذيع تلفزيوني في منصب وزير الدفاع.