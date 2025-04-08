إعلان

الهلال الأحمر: ماكرون أثنى على المساعدات المصرية لغزة

09:16 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

زيارة السيسي وماكرون للعريش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - داليا الظنيني:

وصفت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعريش بأنها تاريخية وتحمل دلالات مهمة.

وكشفت إمام في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، للإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، أن الرئيس الفرنسي ماكرون أثنى على المساعدات الإنسانية المصرية المتواصلة لغزة طوال فترة الحرب.

ونقلت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إشادة الرئيس الفرنسي بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر لغزة منذ بداية الحرب، وذلك خلال زيارته التاريخية للعريش برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت أن هذه الزيارة تحمل مؤشرات مهمة، مشيرة إلى أن الرئيس ماكرون أعرب عن تقديره للمساعدات الإنسانية المصرية المقدمة إلى قطاع غزة طوال فترة الحرب، مشيرة إلى أن اللواء خالد مجاور أشرف على تأمين مسار تفقد الرئيسين للمواقع المعنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيارة السيسي وماكرون للعريش زيارة ماكرون للعريش إيمانويل ماكرون ماكرون يثنى على المساعدات المصرية لغزة الهلال الأحمر المصري برنامج حضرة المواطن الدكتورة آمال إمام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

* مصدر لمصراوي: زيزو لاعبا للأهلي لمدة 4 مواسم.. وحصل على تأشيرة كأس العالم
* بيان رسمي من "التعليم" بشأن ملابسات وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية
* تفاصيل زيارة السيسي وماكرون للعريش.. صور ترصد الجولة التاريخية