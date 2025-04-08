الهلال الأحمر: ماكرون أثنى على المساعدات المصرية لغزة

كتبت - داليا الظنيني:

وصفت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعريش بأنها تاريخية وتحمل دلالات مهمة.

وكشفت إمام في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، للإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، أن الرئيس الفرنسي ماكرون أثنى على المساعدات الإنسانية المصرية المتواصلة لغزة طوال فترة الحرب.

ونقلت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إشادة الرئيس الفرنسي بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر لغزة منذ بداية الحرب، وذلك خلال زيارته التاريخية للعريش برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت أن هذه الزيارة تحمل مؤشرات مهمة، مشيرة إلى أن الرئيس ماكرون أعرب عن تقديره للمساعدات الإنسانية المصرية المقدمة إلى قطاع غزة طوال فترة الحرب، مشيرة إلى أن اللواء خالد مجاور أشرف على تأمين مسار تفقد الرئيسين للمواقع المعنية.