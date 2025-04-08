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ماكرون يوقع على صندوق مساعدات لأهل غزة خلال زيارته للعريش

09:06 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

زيارة السيسي وماكرون للعريش

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القاهرة - أ ش أ:

وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إحدى صناديق المساعدات الإغاثية، التابع للهلال الأحمر المصري، في رسالة دعم فرنسية الى أهل قطاع غزة وكذلك للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر من أجل إغاثة أهل القطاع ومحاولة التخفيف من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشون فيها جراء الحرب.

وجاء توقيع الرئيس الفرنسي على صندوق يحمل مساعدات إنسانية وطبية، أثناء لقائه مع عدد من المنظمات غير الحكومية في العريش ومن بينهم عناصر من جمعية الهلال الأحمر المصري.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي قد غادر مصر عبر مطار العريش مختتمًا زيارة تاريخيّة مثمرة لمصر استمرت ثلاثة أيام.

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