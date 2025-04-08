إعلان

إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة إلى مطار أثينا بسبب الاضراب

08:39 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

إلغاء رحلات مصر للطيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - أ ش أ:
أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إلغاء رحلتي مصر للطيران المتجهتين من القاهرة إلى أثينا وهما MS747 وMS749 وكذلك الرحليتن المتجهتين من أثينا إلى القاهرة وهما MS748 وMS750 نظرا للاضراب الذي يشهده مطار العاصمة اليونانية أثينا غدا الأربعاء.

وذكر بيان الشركة أنه سوف يتم تشغيل رحلة رقم MS1749 التي ستغادر من القاهرة إلى أثينا في تمام الساعة 23:00 مساء الأربعاء 9 أبريل، فيما تقوم بتشغيل رحلة رقم MS1750 والتي تغادر أثينا متجهةً إلى القاهرة في تمام الساعة 03:00 صباح الخميس 10 أبريل.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الغاء رحلة مصر للطيران أثينا اضراب مطار أثينا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

* مصدر لمصراوي: زيزو لاعبا للأهلي لمدة 4 مواسم.. وحصل على تأشيرة كأس العالم
* بيان رسمي من "التعليم" بشأن ملابسات وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية
* تفاصيل زيارة السيسي وماكرون للعريش.. صور ترصد الجولة التاريخية