إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة إلى مطار أثينا بسبب الاضراب

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إلغاء رحلتي مصر للطيران المتجهتين من القاهرة إلى أثينا وهما MS747 وMS749 وكذلك الرحليتن المتجهتين من أثينا إلى القاهرة وهما MS748 وMS750 نظرا للاضراب الذي يشهده مطار العاصمة اليونانية أثينا غدا الأربعاء.

وذكر بيان الشركة أنه سوف يتم تشغيل رحلة رقم MS1749 التي ستغادر من القاهرة إلى أثينا في تمام الساعة 23:00 مساء الأربعاء 9 أبريل، فيما تقوم بتشغيل رحلة رقم MS1750 والتي تغادر أثينا متجهةً إلى القاهرة في تمام الساعة 03:00 صباح الخميس 10 أبريل.