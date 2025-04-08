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تعيين مايك سنيسبي كرئيس تنفيذي لـ"MBC"

08:10 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

مجموعة إم بي سي

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كتب-عمرو صالح:

أعلنت "مجموعة MBC"، عن تغيير في قيادتها التنفيذية، حيث يتولّى مايك سنيسبي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة خلفًا لسام بارنيت.

يأتي تنحّي سام بارنيت عن منصبه في سياق قُرب تولّيه منصب تنفيذي جديد في أوروبا.

وكان بارنيت شغل منصب الرئيس التنفيذي في "مجموعة MBC" منذ نوفمبر 2011 - إثر تسلّمه المنصب من الشيخ وليد آل إبراهيم الذي كان يتولّاه شخصيًا.

وسيواصل بارنيت تعاونه مع "مجموعة MBC" كمستشار لمجلس الإدارة.

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مايك سنيسبي مجموعة MBC سام بارنيت
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