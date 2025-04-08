حماة الوطن: الحشد الشعبي في العريش رسالة للعالم برفض التهجير

كتب- عمرو صالح:

أكد حزب حماة الوطن أن الحشد الشعبي المصري في العريش، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو رسالة للعالم برفض تهجير أهالي قطاع غزة، والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشاد الحزب في بيان اليوم الثلاثاء، بموقف الشعب المصري الذي يثبت يومًا بعد يوم وعيه التام، وحرصه على دعم توجهات القيادة السياسية في الدفاع عن الأمن القومي، وتحقيق الاستقرار في المنطقة بالكامل.

كما أشاد الحزب بزيارة الرئيس الفرنسي لمصر، وما تضمنته من التعاون الثنائي في جميع الملفات وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وأشار الحزب إلى أن القيادة السياسية حريصة على صياغة رأي عام عالمي داعم لفلسطين، لمنع تصفية القضية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

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