تراجع حاد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان رسمي)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، حيث تشهد شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد انخفاضا في درجات الحرارة.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 15 .. سجلت اليوم الثلاثاء (القاهرة 35 17)

العاصمة الإدارية 29 14

6 أكتوبر 29 14

بنهــــا 28 15

دمنهور 26 16

وادي النطرون 28 14

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 25 16

الزقازيق 29 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 15

دمياط 22 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 29 15

السويس 28 16

العريش 23 14

رفح 22 14

رأس سدر 28 17

نخل 28 14

كاترين 22 10

الطور 30 18

طابا 22 14

شرم الشيخ 31 21

الإسكندرية 22 15

العلمين 22 13

مطروح 20 13

السلوم 19 12

سيوة 25 14

رأس غارب 29 20

الغردقة 32 20

سفاجا 33 20

مرسى علم 33 21

شلاتين 34 24

حلايب 32 25

أبو رماد 33 24

رأس حدربة 31 25

الفيوم 29 18

بني سويف 29 19

المنيا 31 14

أسيوط 32 15

سوهاج 34 15

قنا 40 20

الأقصر 40 21

أسوان 41 22

الوادي الجديد 36 22

أبوسمبل 41 22

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