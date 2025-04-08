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السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش

04:55 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

السيسي و ماكرون

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القاهرة - أ ش أ

استقبلت حشود المصريين موكب الرئيسين عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارتهما لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء حيث رفعوا أعلام مصر وفرنسا وفلسطين، فيما ظهر العلمين المصري والفرنسي على أعمدة الإنارة بشوارع مدينة العريش، وحيا الرئيسان السيسي وماكرون ملوحين بأيديهما آلاف المواطنين المصطفين على جانب الطريق للترحيب بزيارة ماكرون.

واحتشد آلاف المواطنين القادمين من مختلف أنحاء الجمهورية منذ صباح اليوم في مدينة العريش في وقفة تضامنية تعبيرا عن رفضهم القاطع لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ودعم قرارات القيادة السياسية المصرية بشأن القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات المستمرة.

ورفع المشاركون لافتات كُتبت عليها شعار: "لا للتهجير"، "ولا لتصفية القضية"، مؤكدين أن الشعب المصري يقف بكل قوته إلى جانب القضية الفلسطينية، ويرفض أي محاولات لتصفيتها أو المساس بحقوق الفلسطينيين التاريخية.. ووجّه المشاركون رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن الشعب المصري موحّد في دفاعه عن أرضه، وفي دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

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السيسي وماكرون إيمانويل ماكرون عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة العريش
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