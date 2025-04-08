تفاصيل جديدة تحسم الجدل بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية وعلاقتها بزيارة الوزير المفاجئة

كتب- أحمد الجندي:

كشف محمد بكر، مدير مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن وفاة أسامة البسيوني، مدير عام إدارة الباجور التعليمية، وارتباطها بزيارة وزير التربية والتعليم المفاجئة أمس؛ حيث سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بعد وفاة أسامة البسيوني إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، عقب زيارة الوزير.

وأوضح بكر، في منشور له عبر "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنه لم يحدث أي نوع من التعنيف أو الإهانة بين وزير التربية والتعليم والأستاذ أسامة البسيوني، كما تم تداوله في بعض الأوساط الإعلامية.

وقال مدير المدرسة: "لم أسمع أي حوار بين الوزير ومدير الإدارة، وكل ما رأيته هو أن مدير الإدارة كان يقف خلف الوزير، ولم ألاحظ أية مشادة أو نقاش على الإطلاق."

وأضاف بكر أنه أثناء دخوله المدرسة برفقة الوزير، لم يرَ أسامة البسيوني داخل المدرسة، مشيرًا إلى أن الوزير تعامل مع الجميع بأدب واحترام، وكان ممتنًّا لما رآه من التزام من الطلاب والمعلمين.

وأشار مدير مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة، إلى أن الوزير طلب منه جمع جميع العاملين بالمدرسة لالتقاط صورة تذكارية؛ تعبيرًا عن تقديره لما شهدته المدرسة من تنظيم والتزام من الطلاب والمعلمين.

يُذكر أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفقد أمس الإثنين، خلال جولة مفاجئة، مدارس بمحافظة المنوفية؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وبدأ الوزير جولته بمحافظة المنوفية بزيارة مدرسة "بي العرب الابتدائية بنات" التابعة لإدارة الباجور التعليمية والتي يبلغ عدد طلابها 263 طالبًا وطالبة.

واختتم الوزير جولته التفقدية بمحافظة المنوفية بزيارة مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة الباجور التعليمية، والتي يبلغ عدد طلابها ٢٧٨١ طالبًا وطالبة.

وأشاد الوزير بانتظام الطلاب في المدرسة، وأعرب عن تقديره جهود المعلمين في تقديم الدعم والإشراف على سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن ذلك يعد من أبرز عوامل نجاح المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة.

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