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رئيس المخابرات العامة يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني

04:00 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

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كتب- محمد سامي:

التقى اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وذلك في مدينة بورسودان.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية، إن رئيس المخابرات العامة ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

وبحسب القناة، فإن رئيس المخابرات العامة ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان تناولا سبل استعادة الاستقرار وأهمية العمل المشترك لإنهاء الحرب بما يحفظ سلامة ووحدة السودان.

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الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني رئيس المخابرات العامة السودان
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