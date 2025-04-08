تغير جديد في الطقس.. الأرصاد: انكسار الحرارة وجبهة باردة خلال ساعات

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن تشهد حالة الطقس تحولًا في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

وأضافت الأرصاد، أن ذلك يأتي نتيجة دخول جبهة باردة مصحوبة برياح شمالية غربية تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذا الانخفاض في الحرارة يبدأ اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 9 أبريل الجاري.

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