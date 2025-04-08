إعلان

تغير جديد في الطقس.. الأرصاد: انكسار الحرارة وجبهة باردة خلال ساعات

04:00 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

الطقس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن تشهد حالة الطقس تحولًا في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

وأضافت الأرصاد، أن ذلك يأتي نتيجة دخول جبهة باردة مصحوبة برياح شمالية غربية تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذا الانخفاض في الحرارة يبدأ اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 9 أبريل الجاري.

اقرأ أيضًا:

سر كارت المترو للرئيس ماكرون.. مصدر: ليس اشتراكًا وسعره 120 جنيهًا

الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يصلان مستشفى العريش

صرف إعانة عاجلة للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا".. تفاصيل

النقل: توقيع اتفاق تنفيذ خط سكك حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالمستندات| صرف سلع تموينية لـ 12 منفذ جمعيتي بدون عقود.. والتموين تحقق
الخبر التالى:
بالمستندات| صرف سلع تموينية لـ 12 منفذ جمعيتي بدون عقود.. والتموين تحقق

إعلان

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: ارتدوا الكمامة.. .. أتربة ورمال تضرب القاهرة و6 مناطق
الديون السبب.. تفاصيل نقل ملكية 7 من أصول "النقل العام" إلى بنك الاستثمار القومي
بنك أبوظبي التجاري يتوقع استمرار تراجع الجنيه إلى 54 جنيها لكل دولار