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العمرة 2025.. السعودية تحدد رسميًا آخر موعد لدخول وخروج المعتمرين

03:05 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

العمرة

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كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن وزارة الحج والعمرة السعودية حددت 15 شوال آخر موعد لدخول المعتمرين إلى السعودية.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أنه تم تحديد 1 ذي القعدة آخر موعد لمغادرة المعتمرين للمملكة العربية السعودية.

وشدد عضو غرفة شركات السياحة، على ضرورة اتباع التعليمات المطلوبة وعدم مخالفتها تجنبا للتعرض إلى مخالفات وغرامات مالية.

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وزارة الحج والعمرة السعودية دخول المعتمرين إلى السعودية
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