العمرة 2025.. السعودية تحدد رسميًا آخر موعد لدخول وخروج المعتمرين
كتب- محمد أبو بكر:
قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن وزارة الحج والعمرة السعودية حددت 15 شوال آخر موعد لدخول المعتمرين إلى السعودية.
وأضاف "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أنه تم تحديد 1 ذي القعدة آخر موعد لمغادرة المعتمرين للمملكة العربية السعودية.
وشدد عضو غرفة شركات السياحة، على ضرورة اتباع التعليمات المطلوبة وعدم مخالفتها تجنبا للتعرض إلى مخالفات وغرامات مالية.
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