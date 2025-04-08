أتربة ورمال تضرب القاهرة و6 مناطق.. والأرصاد: ارتدوا الكمامة

كتب- محمد نصار:

أشارت آخر صور مُلتقطة عبر الأقمار الصناعية، إلى انتشار الرمال المثارة على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب الدلتا والصحراء الغربية وشمال الصعيد، نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية.

وقالت الأرصاد، في تنويه قبل قليل، إنه من المتوقع أن تمتد الرمال المثارة إلى باقي أجزاء الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد، قائدي المركبات، مطالبة بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية، وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

اقرأ أيضًا:

سر كارت المترو للرئيس ماكرون.. مصدر: ليس اشتراكًا وسعره 120 جنيهًا

الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يصلان مستشفى العريش

صرف إعانة عاجلة للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا".. تفاصيل

النقل: توقيع اتفاق تنفيذ خط سكك حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"