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انتشار رائحة غاز في دمياط الجديدة.. مصدر يكشف الأسباب المحتملة والخطورة

02:53 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

وزارة البيئة

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كتب- محمد ناصر:

كشف مصدر مطلع بوزارة البيئة، عدة أسباب لانتشار رائحة تشبه رائحة الغاز في مدينة دمياط الجديدة.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت هيئة ميناء دمياط، بيانًا يستند إلى تقرير رسمي صادر عن وزارة البيئة، لتبرئة نفسه من التسبب في انتشار هذه الرائحة، لافتة إلى توافق عينات الميناء مع الحدود المسموح بها في القانون.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، إن نوعية الهواء وجودته تُحدد بعدد من العناصر والملوثات، تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية بالجسيمات وغازات ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون وأول أكسيد الكربون بالإضافة إلى الرصاص، ويتضح أن هذه القائمة لا تضم أي إشارة للغاز.

وأضاف المصدر: لكن لا يعني ذلك أنه لا ضرر منه في الهواء الجوي المحيط ولكنه متواجد في بعض المناطق بشكل لا يمكن للمواطن العادي الإحساس به بشكل ملحوظ وذلك لأنه ليس من المعتاد والطبيعي والاقتصادي تواجده بشكل ملحوظ في الهواء.

وتابع المصدر أن هناك عدة احتمالات لمصدره في دمياط حيث توجد العديد من المنشآت الصناعية المستخدمة له كصناعة الأسمدة النيتروجينية وبعض صناعات البتروكيماويات بالإضافة إلى وحدات تسييل وتغييز الغاز الطبيعي.

وواصل: كما أنه قد يكون نتيجة إجراء صيانة لشبكة الغاز التي تتطلب استخدام مواد ذات رائحة لاستبيان مصادر التسرب بها والتي من المفروض أن تحدث لفترة زمنية محددة وقصيرة.

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وزارة البيئة مدينة دمياط الجديدة رائحة غاز
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