صور.. وزير الدفاع يبحث مع وزير الجيوش الفرنسية تعزيز التعاون العسكري

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سيباستيان لوكورنو، وزير الجيوش الفرنسية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا ضمن الوفد المرافق لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا إلى مصر.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ومناقشة أهم المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة، عن تقديره لعلاقات التعاون العسكري الممتدة بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أرواح المدنيين وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

فيما أعرب وزير الجيوش الفرنسية، عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع مصر لا سيما في المجال العسكري، مشيرًا إلى توافق الرؤى حول مختلف الموضوعات التي تسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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