البيئة تكشف تفاصيل مدينة المخلفات بالعاشر من رمضان

كتب- محمد نصار:

تفقد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد، استشاري الجهاز، موقع مشروع شركة إيكوم المسؤولة عن معالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن المنطقة الشرقية والشمالية لمحافظة القاهرة.

شملت الزيارة، تفقد سير الأعمال التي يتم تنفيذها من خلال الشركة، من الأعمال الإنشائية لمرافق المعالجة والتخلص الآمن، حيث يتم العمل بالتوازي في كل مرافق مشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان.

وأوضح ياسر عبد الله، أن الشركة ستقوم بمعالجة 4000 طن/ يوم من المخلفات المتولدة عن المنطقة الشرقية والشمالية لمحافظة القاهرة قابلة للزيادة خلال الأعوام القادمة، مضيفًا أن المشروع الذي يتم تنفيذه من خلال الشركة سيقام على مساحة 110 أفدنة عبارة عن 50 فدانًا لإنشاء منشآت معالجة المخلفات لإنتاج الوقود البديل، يتم استخدامه في تشغيل أفران مصانع الأسمنت، بالإضافة إلى إنتاج السماد العضوي للأراضي الزراعية.

وأضاف رئيس جهاز تنظيم المخلفات، أنه يتم إنشاء مدفن صحي آمن على مساحة 60 فدانًا لدفن مرفوضات ناتج المعالجة بطريقة آمنة على البيئة والصحة العامة.

كما تم تخطيط وتصميم المشروع بما يحقق الهدف من إنشائه على أكمل وجه، ويضم: مبنى إداري لإدارة المصنع واستقبال الزوار، مبنى سكني للمهندسين والجهاز الإداري والفني للمشروع، مبنى سكني للعمال، مسجد به حمامات، مبنى الورش لصيانة المعدات الثابتة، مبنى لصيانة المعدات المتحركة، مخزن، ومحطة وقود.

ويشمل المصنع أيضًا منظومة للحماية المدنية، ويضم المشروع 6 هناجر لخطوط الإنتاج والمعالجة و2 ميزان بسكول.

وأكد ياسر عبد الله، أنه حرصًا من الدولة على التغلب على مشكلة انتشار المقالب العشوائية خلف المنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان والتي تتسبب في تلوث التربة والهواء الجوي نتيجة الحرق العشوائي لهذه المخلفات حيث تقدر إجمالي المساحة المشغولة في حدود 1400 فدان تقريبًا، فقد قام مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى بتخطيط المساحة المخصصة لمعالجة المخلفات الصناعية الموجودة بالمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات والتي تقع على مساحة 76 فدانًا للتخلص الآمن من المخلفات الصناعية الخطرة، كما يقوم المشروع بدراسة مقترح بإضافة 2 جهاز فرم وتعقيم و2 محرق لمعالجة المخلفات الطبية في الموقع المخصص لمعالجة المخلفات الطبية.

جدير بالذكر أنه جارٍ إنشاء المدينة المتكاملة للمخلفات على مساحة 1227.84 فدانًا، شاملة المرافق والبنية التحتية والأسوار، وتبعد عن المنطقة الصناعية الجنوبية لمدينة العاشر من رمضان، وتبعد 7 كم قبل مدينة الإسماعيلية، ومسافة 12 كم بعد مدينة بدر، حيث تستقبل المخلفات بأنواعها لمعالجتها (بلدية، هدم وبناء، طبية، صناعية، خطرة)، وتم مراعاة كمية المخلفات المستقبلية المتولدة عن محافظتي القاهرة والقليوبية، والمدن الجديدة قطاع شرق النيل.

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