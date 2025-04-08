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الديون السبب.. تفاصيل نقل ملكية 7 من أصول "النقل العام" إلى بنك الاستثمار القومي

01:37 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

أتوبيسات النقل الجماعي (4)

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كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بهيئة النقل العام بالقاهرة، تفاصيل وسبب القرار الجمهوري الخاص بنقل ملكية 7 قطع أراضي من أصول الهيئة إلى بنك الاستثمار القومي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إنه كانت هناك لجنة مشتركة مشكلة منذ عدة أشهر من أجل إتمام هذا الأمر وتحديد الأماكن التي سيتم نقل ملكيتها للبنك.

وأضاف المصدر، أن هذا الإجراء أتى في إطار مقايضة الديون بالأصول، حيث سيتم إسقاط جزء من ديون الهيئة مقابل التنازل عن هذه المناطق.

وتابع: الهيئة تحقق خسائر سنوية، وتضطر إلى الاستدانة، ولأنها عجزت عن سداد الديون تم التفكير في التنازل عن بعض الأصول، في إطار سياسة فض التشابكات المالية بين الجهات والمؤسسات الحكومية.

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 160 لسنة 2025، أمس الاثنين، بإزالة صفة النفع العام عن 7 قطع أراضي من أصول هيئة النقل العام بالقاهرة.

وشملت قطع الأراضي: جراج ترام العباسية، جراج وورش ترام بورسعيد، جراج ترام حلوان، جراج أتوبيس بورسعيد، أرض المنيب، جراج الجيزة، جراج الملاكي بسراي القبة.

وبحسب القرار، يتم نقل ملكية قطع الأراضي المبينة في المادة الأولى من هذا القرار لصالح بنك الاستثمار القومي.

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الديون السبب.. تفاصيل نقل ملكية 7 من أصول "النقل العام" إلى بنك الاستثمار القومي
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