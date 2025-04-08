المنظمة الدولية للتربية تدعو الحكومات إلى الاستثمار في التعليم ودعم حقوق المعلمين -تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

وجَّه ماغوينا مالويكي، رئيس المنظمة الدولية للتربية -Education International ، تحيةً إلى الفلسطينيين الذين يواجهون الموت والدمار بكل شجاعة مدافعين عن أرضهم، خلال كلمته في المؤتمر الدولي السابع بعنوان "التعليم في مناطق الصراع.. التحديات والحلول.. البنية التعليمية في الدول العربية"، والذي تستضيفه نقابة المهن التعليمية المصرية، وسط حضور كبير من منظمات دولية مهتمة بالتعليم .

وقال مالويكي إنه جاء اليوم ممثلًا عن 33 مليون عضو ومنظمة دولية في التعليم، الذين هم أصحاب مهنة التدريس حول العالم، واثقًا من أن الجيل الحالي من المعلمين سوف يحمون مهنتهم الشريفة من كل التحديات.

وأضاف رئيس منظمة "الدولية للتربية": في ظل الصراعات والحروب؛ نؤكد ونطالب بالحق في التعليم، ولهذا وحَّدَ النقابيون جهودهم حول العالم، لدعوة الحكومات إلى الاستثمار في التعليم وضمان حقوق المعلمين، وأن عدم الثقة في المعلم هو عدم حكمة في اتخاذ القرار؛ لأن المعلم هو حامل مشاعل التنوير في كل العالم.

وأكد مالويكي، خلال كلمته في المؤتمر، أن توصيات الأمم المتحدة ساعدت أعضاء المنظمة العالمية للتربية في الحصول على حقوق التعليم في كثير من الدول، وزيادة رواتب المعلمين، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر هو الأزمات المناخية والحروب.. كلها تعطل المدارس وتتسبب في وقف تعليم الطلاب وتهدر حقوق المعلمين، ولذلك نعمل من خلال المنظمة الدولية للتربية على الحفاظ على حقوق التعلم للطالب والمعلم.

ووجَّه رئيس منظمة "الدولية للتربية" الشكرَ إلى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على استضافة المؤتمر الدولي السابع بعنوان "التعليم في مناطق الصراع، التحديات والحلول، البنية التعليمية في الدول العربية"، على كرم الضيافة في استقبال كل الوفود المشاركة، والذي يعقد في مصر لأول مرة .

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