التنمية المحلية: توفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل ضمن برنامج "مشروعك"

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، نجح منذ انطلاقه عام 2015 وحتى مارس 2025 في تمويل 213,313 مشروعًا بتمويل تجاوز 32.1 مليار جنيه، مما أسهم في توفير 1,422,779 فرصة عمل للشباب في مختلف المحافظات.

جاء ذلك في تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية، عن إنجازات "مشروعك " منذ انطلاقه وحتى شهر مارس الماضي.

وكشفت منال عوض، في بيان الثلاثاء، أن التقرير أشار إلى أن محافظات الصعيد جاءت في مقدمة المستفيدين والمحافظات الأعلى تمويلًا من "مشروعك" مما يعكس توجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد، حيث تصدرت محافظة المنيا بتنفيذ أكثر من 23,3 ألف مشروع بقروض تجاوزت 3,3 مليار جنيه وفرت 157.3 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج بحوالي 23,1 ألف مشروع بقروض أكثر من 4,2 مليار جنيه وفرت حوالي 152,1 ألف فرصة عمل.

وجاءت في المرتبة الثالثة محافظة بني سويف بتنفيذ 16,3 ألف مشروع بقروض تجاوزت 2 مليار جنيه وفرت 97,5 ألف فرصة عمل، ثم أسيوط بـ 14,5 ألف مشروع بإجمالي استثمارات 2,6 مليار جنيه ساهمت في توفير 107,3 آلاف فرصة عمل.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة شهدت إقبالًا كبيرًا على "مشروعك"وضمن المحافظات الأعلى من حيث عدد المشروعات الجديدة، مما وفر آلاف فرص العمل في مجالات متنوعة، من الصناعات الصغيرة إلى المشروعات التجارية والخدمية.

وأشارت إلى أن محافظة البحيرة نفذت 19,2 ألف مشروع بقروض 1,7 مليار جنيه وفرت أكثر من 101,6 ألف فرصة عمل، ثم محافظة الدقهلية بتمويل 17,3 ألف مشروع بإجمالي استثمارات تجاوزت 2,2 مليار جنيه وفرت 105,5 آلاف فرصة عمل، فيما حصلت محافظة الشرقية على دعم تنفيذ حوالي 16,8 ألف مشروع بتمويل 2.9 مليار جنيه ساهمت في توفير 132,6 ألف فرصة عمل.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، يعكس حرص الوزارة على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، والتي تساهم بدورها في زيادة فرص العمل للمرأة والشباب لتعزيز الاقتصاد الوطني، وللتوسع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.

وأوضحت أن "مشروعك" يوفّر تسهيلات بنكية وإجراءات مرنة لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة، مع تقديم استشارات فنية ودورات تدريبية لتحسين مهارات رواد الأعمال، لافتة إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على توسيع قاعدة المستفيدين من "مشروعك" عبر توفير تسهيلات ائتمانية جديدة.

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