وكيل "خطة النواب" يكشف أبرز ملامح الموازنة الجديدة 2025- 2026 قبل مناقشتها

كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ تم تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب قبل أول أبريل، طبقًا للمواعيد الدستورية المقررة.

وأشار سالم، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى قيام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بإحالة مشروع قانون الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد المقبل، وقيام وزيرَي المالية والتخطيط بالحضور، وإلقاء البيان المالي، وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ونوه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع؛ لكن مصر استطاعت الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة، والتي أثرت على حركة التجارة في قناة السويس وأسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم أسعار السلع والخدمات العالمية.

وأوضح سالم أن هذا المشهد أدى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التي واجهتها الحكومة بحسم؛ سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيًّا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات.

وأضاف وكيل "خطة النواب" أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من أول يوليو المقبل وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي؛ حيث بلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، 7.9 تريليون جنيه .

وتابع سالم: وسجل إجمالي الضرائب المتوقعة في مشروع الموازنة 2.6 تريليون جنيه مقابل 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، في حين سجل مشروع الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات؛ حيث قدرت بـ9.1 تريليون جنيه وفقًا لموازنة الحكومة العامة، واستحوذت الأجور على نصيب الأسد؛ حيث بلغت 746 مليارًا وفقًا لموازنة الحكومة العامة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تلك الزيادة تأتي في إطار ما تقوم به الدولة من حزم مالية لزيادة الأجور والرواتب لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الصراعات الدائرة في المنطقة. وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي 15.3%.

وأشار سالم إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

وكشف سالم أن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت ٧٤٢.٥ مليار جنيه مقابل ٦٣٥.٩ مليار جنيه، وبلغت قيمة الدعم في الموازنة الجديدة ٤٣٤.٧ مليار جنيه مقابل ٣٦٩.٧٧ مليار جنيه، وسجل نصيب دعم السلع التموينية ١٦٠ مليار جنيه مقابل ١٣٤.١ مليار جنيه، وانخفض دعم المواد البترولية ليسجل ٧٥.٣ مليار جنيه مقابل ١٥٤.٤ مليار جنيه.

واستكمل سالم حديثة مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، شهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.

وكشف مشروع الموازنة، حسب النائب، عن تخصيص 1.8 تريليون جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي والصحة، بنسبة 10.6% في إطار الاستحقاق الدستوري، ويتضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس، تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا في الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصري.

ويقول وكيل لجنة الخطة والموازنة: يتضمن مشروع الموازنة زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمَن ليست لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل"، في إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما في ذلك الفئات الأولى بالرعاية.

وتابع النائب: تضمن مشروع الموازنة توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.

وأضاف سالم: تستهدف خطة التنمية الاقتصادية التي تقدمها وزارة التخطيط مزيدًا من التطور في القطاعات المختلفة؛ مثل قطاع التعليم قبل الجامعي لعام 2025/2026، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال لنحو 20 ألف فصل، وتطوير ورفع كفاءة 1500 مدرسة وإنشاء وتطوير 92 مبنى إداريًّا بمقرات المديريات، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية من المدارس والإدارات لعدد 27 مديرية بمختلف المحافظات، وكذا استكمال شراء أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ورفع كفاءة تجهيزات المدارس التجريبية.

وقال سالم: في ما يخص مستهدفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنها تتضمن استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة الاختبارات الإلكترونية للجامعة المصرية، واستكمال البعثات التعليمية، وكذا إنشاء مقر جامعة "سنجور" ببرج العرب، واستكمال مشروعات الإنشاءات والتجهيزات بالجامعات بعدد 29 جامعة حكومية وعدد 12 جامعة تكنولوجية، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال إنشاء المراكز والمعاهد البحثية، وتمويل المشروعات البحثية.

وأضاف النائب: وعن مستهدفات وزارة الصحة والسكان؛ فإنها تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات.

واستكمل سالم: وفي قطاع الصناعة، تستهدف وزارة الصناعة استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وتشمل رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الروبيكي إلى 24 ألف م3، وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي إلى 36 ألف م3/ يوم، فضلاً عن استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج؛ لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحاته بأن الحكومة استطاعت من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة التقاط الأنفاس والوقوف على تطوير الإنفاق الحكومي بما يحقق مصالح المواطنين.

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