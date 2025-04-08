النقل: توقيع اتفاق تنفيذ خط سكك حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"

كتب- محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الخاصة بمشروع إنشاء خط السكك الحديدية "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وقد وقع الاتفاقية، إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.

وتبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية للمشروع 70 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 215 مليون يورو، موزعة كالتالي:

- المكون الأجنبي: 105 ملايين يورو (70 مليون من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، والباقي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD).

- المكون المحلي: ما يعادل 110 ملايين يورو.

ويمتد خط السكك الحديدية الجديد على مسافة 63.5 كم، ليربط بين محطة الروبيكي ومدينة بلبيس مرورًا بمدينة العاشر من رمضان والميناء الجاف التابع لها.

ويشمل الخط 7 محطات رئيسية هي: الروبيكي، المنطقة الصناعية 1، المنطقة الصناعية 2، الكيلو 14، تبادل العاشر من رمضان (يرتبط بخط LRT)، ميناء العاشر من رمضان، بلبيس.

كما يشمل المشروع إنشاء خط بطول 18.5 كم لربط خط (القاهرة - الروبيكي - السويس) بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان، وخط آخر بطول 45 كم لربط الميناء الجاف بخط (بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد) من خلال محطة بلبيس.

أهمية المشروع

يساهم في ربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية (السخنة، الأدبية، بورسعيد، دمياط، الإسكندرية والدخيلة).

ويدعم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، والتي تعد واحدة من أكبر مناطق الصناعة في الشرق الأوسط، حيث تضم أكثر من 2996 مصنعًا بإجمالي استثمارات 84 مليار جنيه، وتوفر نصف مليون فرصة عمل.

ويعزز من التكامل بين خطوط النقل ويقلل الاعتماد على الشاحنات الخاصة، مما يؤدي إلى تقليل الازدحام، خفض استهلاك الوقود والانبعاثات، وتقليل الحوادث وتكاليف الصيانة.

ويساهم الخط أيضًا في خدمة العمال القادمين من مدينة بلبيس إلى العاشر من رمضان، حيث يشكلون حوالي 90% من القوة العاملة هناك، مما يوفر لهم وسيلة نقل آمنة وفعالة.

المشروع يُعد من بين أهم مشروعات برنامج نوَفِّي+ (محور النقل المستدام)، بتمويل من:

- الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

- بنك الاستثمار الأوروبي (EIB).

ويتم تنفيذ أعمال المحطات والجسور حاليًا بواسطة شركات وطنية مصرية وبإشراف استشاري مصري، حيث وصلت نسب الإنجاز إلى: 80% لأعمال الجسور، 65% لأعمال الكباري.

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