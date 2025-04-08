سر كارت المترو للرئيس ماكرون.. مصدر: ليس اشتراكًا وسعره 120 جنيهًا

كتب- محمد نصار:

انتشرت خلال الساعات الماضية بشكل موسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لكارت مترو أنفاق الخط الثالث بمصر، أسود اللون ويحمل اسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكشف مصدر بالشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التي تدير وتُشغل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، إن كارت الرئيس ماكرون ليس اشتراكًا للمترو.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، أن هذا الكارت يسمى "كارت المحفظة" هو كارت مستدام من أجل تسهيل الرحلات اليومية وتوفير الوقت بدلًا من الحاجة إلى شراء التذاكر في كل رحلة.

وكشف المصدر، مميزات هذا الكارت، والتي تتمثل في التالي:

1- توفير الوقت، فلن تحتاج إلى الوقوف في طوابير شبابيك التذاكر للحصول على تذكرة.

2- يجنب احتمالية الوقوع في الخطأ فيما يتعلق بحساب عدد محطات الرحلة وبالتالي قيمة التذكرة، حيث يمكن استخدام الكارت مباشرة للمرور من بوابات التذاكر الإلكترونية.

3- الكارت غير مخصص لشخص محدد، ويمكن لأكثر من شخص أن يستخدمه.

4- الاحتفاظ برصيد المحفظة وفق عدد الرحلات.

5- يساعد في تقليل استهلاك الورق وبالتالي المساعدة في الحفاظ على البيئة.

وأشار المصدر، إلى أنه يمكن شراء "كارت المحفظة" من أي مكتب بيع تذاكر أو ماكينات بيع التذاكر (TVM) من أي محطة من محطات الخط الأخضر الثالث.

وأوضح أنه في حالة نفاذ رصيد الكارت يمكن بسهولة شحنه مرة ثانية بشرط أن يكون سليمًا وصالحًا للاستخدام.

وشدد المصدر، على أنه يجب استخدام الكارت مرتين، خلال الدخول والخروج من المحطات عبر بوابات التذاكر الإلكترونية، حتى يتم احتساب قيمة الرحلة في كل مرة.

ويبلغ سعر كارت المحفظة لأول مرة 120 جنيهًا شاملة ثمن الكارت بالإضافة إلى 40 جنيهًا كرصيد ويمكن سحنه بعد ذلك حتى 500 جنيه.

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