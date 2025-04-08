صرف إعانة عاجلة للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا".. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

وجه محمد جبران، وزير العمل، في لفتة إنسانية، بصرف دعم مالي بقيمة 100 ألف جنيه للمواطن محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، والذي تعرض لهجوم من نمر مفترس أثناء عرض بالسيرك في مدينة طنطا، ما أسفر عن بتر ذراعه.

وبحسب بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أوضح الوزير جبران أن صرف هذا الدعم المالي تم من خلال صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع للوزارة، وذلك بالتنسيق مع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

وأسفر التنسيق أيضاً عن توفير فرصة عمل للمصاب بإحدى شركات الأدوية بالمحافظة.

وأكد وزير العمل أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة دعم المواطن البسيط، ورفع المعاناة عن الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً، والتواصل السريع مع المصابين في الحوادث الطارئة لتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية لهم.

من جانبه، قال أحمد القللي، مدير مديرية العمل بمحافظة الغربية، إنه قام بتسليم الشيك للعامل المتضرر، مشيراً إلى تنفيذ كل توجيهات الوزير في هذا الإطار. وأضاف أن الوزير جبران تابع الحالة منذ وقوع الحادث، ونسق مع الجهات المعنية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة، فضلاً عن زيارات مستمرة للعامل في مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا للاطمئنان على حالته الصحية.

واختتم القللي تصريحاته بأن هذه الاستجابة السريعة تعكس اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بالمواطن البسيط، والحرص على توفير سبل الدعم والرعاية في مثل هذه الظروف الصعبة.