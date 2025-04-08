حدث منتصف الليل| قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة مع ترامب.. وعمرو أديب يوجه نداءً إنسانيًا للحك

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الرئيس الفرنسي: مصر بلد الحضارة وتتمتع برأس المال البشري وهي الأكثر شبابًا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تقديره العميق للفرصة التي أتيحت له للتواجد في جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أهمية اللحظة التي يتم فيها مخاطبة شباب مصر، وهي إحدى أقدم الحضارات في العالم، وأكثر البلاد شبابًا.

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متحدث الرئاسة: قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مشتركة مع ترامب

أجرى قادة مصر وفرنسا والأردن اليوم مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك على هامش القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في 7 أبريل 2025.

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طعام مصري 100%.. مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف تفاصيل عشاء السيسي وماكرون

كشف أشرف عطية مدير مطعم نجيب محفوظ بمنطقة خان الخليلي، تفاصيل عشاء الرئيسان السيسي وماكرون.

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نائب رئيس حزب المؤتمر يكشف لمصراوي النظام الأفضل في الانتخابات البرلمانية المقبلة

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قانون الانتخابات يُعد أحد الركائز الأساسية في البناء الديمقراطي للدولة المصرية، ويأتي في مقدمة الملفات التي يجب التعامل معها بقدر عال من الحكمة والمسؤولية لتحقيق أوسع مشاركة سياسية ممكنة وضمان عدالة التمثيل بين مختلف فئات الشعب.

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وزير الثقافة يستقبل نظيرته الفرنسية بمتحف أم كلثوم بالمنيل

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، وزيرة الثقافة الفرنسية، والوفد المرافق لها، خلال زيارة تفقدية لمتحف أم كلثوم بقصر المانسترلي بجزيرة منيل الروضة، وذلك ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

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رياح وأتربة وارتفاع 5 درجات.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على أغلب الأنحاء، بنحو 5 درجات على القاهرة القاهرة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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الرئيس السيسي وماكرون يستقلان مترو الأنفاق.. ماذا دار بينهما؟

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له، جولة تفقدية في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية المركزية العملاقة وعدد من محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي تديره شركة RATP الفرنسية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT.

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انتشار رائحة غاز بمدينة دمياط الجديدة.. وبيان عاجل من ميناء دمياط

أصدرت هيئة ميناء دمياط، بيانا لتوضيح ما يثار بشأن انتشار لرائحة تشبه رائحة الغاز بمدينة دمياط الجديدة والمناطق المجاورة، وتساؤلات المواطنين عن مدى صحة تسرب هذه الرائحة من إحدى الشركات العاملة داخل ميناء دمياط من عدمه.

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عمرو أديب يوجه نداءً إنسانيًا للحكومة: لا ترفعوا أسعار البنزين

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن قلقه من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قد تؤدي إلى تدهور الاقتصاد العالمي، قائلا: ترامب سوف يدمر اقتصاد العالم من أجل مصالحه الشخصية.

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