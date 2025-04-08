الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتكشف موعد عودة البرودة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت ألأرصاد أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء، ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما توقعت اضطراب الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة وارتفاع الأمواج من (2.5-3)متر وسرعة الرياح من (40-60)كم/س وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ونشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يوم الخميس انخفاض بقيم درجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين 7:6 درجات على معظم أنحاء البلاد.

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