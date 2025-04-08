مستقبل وطن يكشف عن رؤيته للنظام الأنسب في الانتخابات البرلمانية المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشف النائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عن رؤية الحزب تجاه النظام الانتخابي المناسب للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال "عفيفي"، في تصريحات لمصراوي، إن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة هو الأنسب للإنتخابات البرلمانية في مصر كونه يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع ويعطي الفرصة للأحزاب لإظهار قوتها وتأثيراتها تحت قبة البرلمان، موضحًا أن كل حزب داخل القائمة المغلقة لديه برنامج خاص به يسعى لتحقيقه.

وأشار عفيفي، إلى أن النظام الانتخابي النسبي يحمل العديد من التحديات التي قد تؤثر سلبًا على العملية الديمقراطية والاستقرار البرلماني و يعقد العملية الانتخابية بسبب احتياجه إلى حسابات معقدة أثناء الفرز مما يتعارض مع الهدف الأساسي لنظام انتخابي بسيط يتيح للناخبين التعبير عن إرادتهم بسهولة.

وبسؤاله عن استعدادات الحزب للانتخابات المقبلة قال عفيفي حزب مستقبل وطن مسعد لأي عملية انتخابية في أي وقت نظرًا لأنه متواجد بصفة دائمة وكتف بكتف مع المواطن في الشارع المصري ويعقد فعاليات وأنشطة اجتماعية بصفة مستمرة فعندما يدفع مرشح للإنتخابات يكون مستقبلا وطن حاضرا في ذهن الناخب.

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