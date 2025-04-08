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عاصفة ترابية.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

04:30 ص الثلاثاء 08 أبريل 2025

عاصفة ترابية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى أنخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة وسرعة الرياح من 40:60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

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