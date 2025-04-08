برلماني: زيارة ماكرون تؤكد قوة مصر وتدعم موقفها نحو رفض التهجير

كتب- نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، أهمية الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وما شهدته من زيارات لعدد من المناطق الأثرية منها منطقة خان الخليلي التاريخية، مشيرًا إلى أن ذلك اختيارًا ذا دلالة عميقة يؤكد قوة مصر الناعمة علي مدار التاريخ كما يؤكد حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد.

وقال "الحصري"، في بيان، إن تأثير تلك الزيارة المهمة ظهر واضحًا في رد الفعل الدولي وإشادة وتقدير الرئيس الفرنسي للتراث المصري العريق والرغبة في تعزيز أواصر التعاون الثقافي بين البلدين.

وأوضح البرلماني، أن استقبال الرئيس ماكرون بين أزقة خان الخليلي، التي تُعدّ قلب القاهرة التاريخي، ليس مجرد حدث بروتوكولي، بل رسالة تُبرز التكامل بين عراقة الماضي وطموحات المستقبل التي تجمع مصر وفرنسا، وتؤكد حجم وقوة مصر في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

وأكد النائب أن الزيارة تضمنت رسائل واضحة تدعم الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد علي رفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين والتأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للمبادرة العربية والشرعية الدولية وتعزيز الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات لأهالي غزة، بما يتوافق مع الموقف المصري الداعي لفتح المعابر وتسهيل وصول الإغاثة.

وأشار الحصرى إلى أن الزيارة تسلط الضوء أيضا على فرص الاستثمار في القطاع السياحي والصناعات التراثية، داعيًا الشركات الفرنسية إلى الدخول في شراكات لتنشيط السياحة الثقافية ورفع كفاءة الخدمات في المناطق الأثرية.