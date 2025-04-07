"تعويذة مصرية".. عمرو أديب يعلق على جولة ماكرون في خان الخليلي

كتبت- داليا الظنيني:

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن إحساس المصريين بالفخر والسعادة الغامرة، بزيارة وجولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خان الخليلي، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أشار أديب إلى أن الابتسامة ارتسمت على وجه كل مصري تابع الزيارة، مع شعور عميق بالانتماء والعظمة.

كما أشاد أديب، بالإعداد الذكي والتنفيذ الاحترافي والراقي لهذه الزيارة من الجانب المصري، معربًا عن شكره لكل من ساهم في إنجاحها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الزيارة نقلت صورة جميلة وعظيمة ومطمئنة عن مصر إلى العالم أجمع، حيث تجول رئيس إحدى الدول العظمى في شوارعها بابتسامة دائمة، وهو أمر قد لا يستطيع القيام به في بلاده، وكأنه أصابته "تعويذة مصرية" لما لمسه من تأمين وتنسيق وشعب عظيم وكرم وترحيب بالأجنبي والصديق والحليف.