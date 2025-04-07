علي الدين هلال يكشف عن رؤيته لقانون الانتخابات البرلمانية

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن جلسات النسخة الأولى للحوار الوطني شهدت تعددية كبيرة وجدل واسع بشأن قانون الانتخابات، لاسيما نظام الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ وطرق التمثيل النيابي.

وأضاف "هلال"، في لمصراوي، أن وجهات النظر حول النظام الانتخابي تعددت ما بين الأحزاب، موضحًا أن عدد من الأحزاب يرى أن نظام القائمة المطلقة الأنسب للنظام الانتخابي والآخر يرى أن القائمة النسبية هي الأمثل.

وعن وجهة نظره تجاه النظام الأفضل لتمثيل كافة فئات الشعب، قال "هلال": "وجهة نظري أن يكون 50% للنظام الفردي و50% لنظام القائمتين المطلقة والنسبية أي 25% قائمة مطلقة و 25% قائمة نسبية".

اقرأ أيضا:

بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق

حقيقة تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2025

وزير العمل يعلن 7 فرص عمل للمُعلمين بالسعودية براتب 5 آلاف ريال

السيسي خلال منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي: مصر فرصة ليكم