عمرو أديب يوجه نداءً إنسانيًا للحكومة: لا ترفعوا أسعار البنزين

كتبت- داليا الظنيني:

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن قلقه من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قد تؤدي إلى تدهور الاقتصاد العالمي، قائلا: ترامب سوف يدمر اقتصاد العالم من أجل مصالحه الشخصية.

وناشد "أديب" في برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc masr"، التجار والمنتجين المصريين بعدم استغلال ارتفاع سعر الدولار إلى 51 جنيهًا لزيادة الأسعار، مؤكدًا أن هذا الوضع مؤقت.

كما حذر من مغبة رفع الأسعار، حتى لو استمر الدولار في الارتفاع، لتجنب الركود وتراجع المبيعات الذي قد يؤدي إلى إغلاق أعمالهم.

وقال: "هذا الوضع طارئ.. وطارق مماتش.. أرجوكم لا ترفعوا أسعار السلع.. ولا يقترب أحد منكم من الأسعار حتى لو بقي الدولار بـ 52 أو 53 جنيه".

وفي سياق متصل، وجه أديب نداءً إنسانيًا إلى الحكومة المصرية مطالبًا إياها بتأجيل أي زيادة في أسعار البنزين في الوقت الحالي، لما قد يترتب على ذلك من زيادة في معدلات التضخم.

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