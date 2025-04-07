الوفد يضع معايير اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية - (تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب الوفد، عن وضع جدول أعمال الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر انعقادها غدًا الثلاثاء.

وتقرر أن يتضمن جدول الأعمال مايلي:

1- مناقشة المعايير الخاصة بمرشحي الوفد في القوائم والتي يشارك فيها الوفد طبقا للقانون المنتظر صدوره.

2- دعوة اللجان الإقليمية لعرض مرشحيها للانتخابات القادمة على المكتب التنفيذي طبقا للمادة ٢٦ من اللائحة.

3- العرض علي الهيئة العليا اختيار أحد أعضائها المكان الشاغر كنائب لرئيس الحزب، واختيار عضو هيئة جديد في المكان الشاغر بالهيئة العليا.

وكان الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد قد افتتح الجلسة بتهنئة أعضاء المكتب التنفيذي بالعيد ووجه لهم الشكر على تجديد الثقة فيه في جلسة الهيئة العليا السابقة.

وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة رفضه التام لكل الشائعات التي أدعت إرسال أسماء بعض المرشحين لانتخابات الشيوخ نافيا حدوث هذا الأمر تماما مؤكدًا أنه يقف علي مسافة واحدة من الجميع وأن هناك معايير سوف يتم وضعها مؤكدا أن قانون الانتخابات سوف يصدر في مايو القادم ومن غير المنطقي الحديث عن أسماء قبل معرفة شكل الانتخابات.

وأكد "يمامة"، أن هناك ثلاثة سيناريوهات تبحث للشكل الانتخابي مما يصعب معه تحديد الأسماء ولن أتقدم بأي أسماء قبل استقرار النظام الانتخابي وسوف ندعم وجود مرشحين أقوياء في الفردي وليس القوائم فقط.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب أنه أبلغ السيد رئيس الحزب أنه لن يكون عضوا أو رئيسآ في لجنة اختيار المرشحين وأنه لم يتقدم باستمارة إبداء رغبة للترشح في الشيوخ رغم أنه نائب حالي بالشيوخ بناءً على رغبة رئيس الحزب الذي طلب تقديم الرغبة للترشح في مجلس النواب.

واضاف عبدالباسط الشرقاوى نائب رئيس الحزب، أن الإشاعات التي تحدثت عن تدخله في اي شئ يخص الانتخابات غير صحيحة وأنه بعيد تماما عن ملف الانتخابات.

وقال المهندس مصطفي رسلان أمين الصندوق المساعد للوفد أن فترة الانتخابات دائما صعبة على أي حزب وغالبا ما يصاحبها مشاحنات وخلافات، والحقيقة أن الوفديين جميعا لهم حق الترشح ولكن لابد من وجود معايير وتناسب بين طرق الاختيار.

وأكد المهندس محمد الزاهد عضو المكتب التنفيذي للوفد أن الحديث عن الانتخابات لا يجب أن يتطرق لاختبارات قبل أن يتضح النظام الانتخابي وأن الشفافية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع هي التي تحفظ استقرار الحزب.

وأكد حاتم رسلان سكرتير عام مساعد الحزب على ضرورة إصدار بيان مساند للدولة المصرية في موقفها الرافض للتهجير وعقد مؤتمر داخل الحزب لنصرة غزة

وعدد رسلان عدة معايير لاختيار المرشحين مع ضرورة وضع الحزب لبرنامج انتخابي حقيقي

وأكد اللواء ايهاب عبدالعظيم عضو المكتب التنفيذي للوفد على ضرورة الاهتمام مرشحي الفردي في المحافظات واختيار شخصيات قوية تستطيع حصد عدد من مقاعد الفردي وأكد أن اختيار مرشحين أقوياء سوف يجعلنا نرى ممتاز نصار جديد في حزب الوفد

وقال الدكتور ياسر حسان أمين صندوق الوفد أن المنطقة تمر بظروف جيوسياسي صعب ولابد من الاصطفاف حول الدولة المصرية والانتخابات القادمة صعبة وحتى المعارضين لابد ان يكونوا في حالة اصطفاف وعلينا في الوفد تحقيق اصطفاف داخلي اولآ وتحقيق طموحات الجمعية العمومية للحزب في حسن اختيار المرشحين

وايد "حسان " الاهتمام بمرشحي الفردي مع وضع معايير واضحة لمرشحي القائمة

وأكد المهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب اننا اما احداث غزة وما لها من مردود على الشعور المصري العام ولابد أن يكون لنا موقف وصورة واضحة من تلك الأحداث وانهيار النظام العالمي على وقع المجازر التي ترتكب في غزة

وأكد منصور على ضرورة تجنب الزوابع والخلافات التي خلفتها الانتخابات الماضية داخل الوفد والبدء في الاستعداد خاصة إذا تمت الانتخابات فردى أو بالقائمة النسبية.

وأكد" منصور "أن حديث رئيس الحزب في هذه الجلسة مطمئن وبه التزام بالقواعد الحزبية ويعبر عن رؤية ديمقراطية في الاختيار.

واقترح جمال شحاته سكرتير عام مساعد الوفد مخاطبة اللجان الإقليمية لتقديم مقترحات أسماء مرشحيها وعرضها على المكتب التنفيذي طبقا للائحة وهو ما يحقق التواصل بين مؤسسات الحزب.

وأكد عباس حزين سكرتير عام مساعد الحزب أن تطبيق نظام القائمة النسبية مستبعد وعلينا الاستعداد للقوائم المغلقة والفردي وتجنب سلبيات الانتخابات الماضية التي وقع فيها الحزب.

وأكد كاظم فاضل سكرتير عام مساعد الحزب أن الذهاب للهيئة العليا لتطبيق معايير في اختيار المرشحين يعطي حالة رضا ويقضي على اي اشاعات.

وقال الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب إن حسن الاختيار وتقديم شخصيات ذات حضور وثقل وطبقا لمعايير محددة تنطبق على الجميع يحقق العدالة.

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