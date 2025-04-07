انتشار رائحة غاز بمدينة دمياط الجديدة.. وبيان عاجل من ميناء دمياط

كتب- محمد نصار:

أصدرت هيئة ميناء دمياط، بيانا لتوضيح ما يثار بشأن انتشار لرائحة تشبه رائحة الغاز بمدينة دمياط الجديدة والمناطق المجاورة، وتساؤلات المواطنين عن مدى صحة تسرب هذه الرائحة من إحدى الشركات العاملة داخل ميناء دمياط من عدمه.

وقالت الهيئة، إنها، خاطبت المرصد البيئي التابع لوزارة البيئة داخل الميناء لاستجلاء الحقائق وفقا للرصد البيئي المعتمد، والذي أفاد بأنه تم مراجعة نتائج القياسات الخاصة بمحطة الرصد الثابتة داخل المرصد، والتي جاءت أنها داخل حدود القانون لملوثات الهواء الخارجي المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

وأكدت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء الذي يقوم بدور تنموي لخدمة الاقتصاد القومي لن يكون مصدرا لأزمة أو منبعا لأذى لأي مواطن مصري في أي وقت من الأوقات.

وأرفقت الهيئة، في بيانها، التقرير الرسمي الوارد من المرصد البيئي التابع لجهاز شئون البيئة بوزارة الدولة لشئون البيئة داخل الميناء.