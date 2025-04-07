رئيس حزب الجيل يكشف رؤية حزبه للنظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ

كتب- عمرو صالح:

كشف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، عن رؤية الحزب تجاه النظام الانتخابي المقبل بغرفيته التشريعيتين النواب والشيوخ.

وقال "الشهابي"، لمصراوي، إن حزب الجيل يرى أن الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة هما الضمان الحقيقي لتمثيل كافة فئات الشعب المصري بالمجالس النيابية، موضحًا أن الورقة الانتخابية تشمل قائمتين واحدة مطلقة وأخرى نسبية، بالإضافة إلى مرشحي الفردي وذلك في إطار التعددية السياسية وإتاحة الفرصة أمام جميع القوى الوطنية للمثول بغرفتي التشريع.

وأشار إلى أن تطوير قانون الانتخابات ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية، وذلك نظرًا لما شهدته الساحة السياسية خلال الفترة الماضية من حراك فعال والدفع بالحياة السياسية إلى الأمام من خلال مبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية والتي تعد دفعة قوية للحياه السياسية.

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