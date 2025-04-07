رياح وأتربة وارتفاع 5 درجات.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على أغلب الأنحاء، بنحو 5 درجات على القاهرة القاهرة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود الثلاثاء طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى أنخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر.

كما توقعت اضطراب الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة وسرعة الرياح من 40:60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 23 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة 36 درجة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.