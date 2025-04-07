نائب رئيس حزب المؤتمر يكشف لمصراوي النظام الأفضل في الانتخابات البرلمانية المقبلة

كتب- عمرو صالح:

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قانون الانتخابات يُعد أحد الركائز الأساسية في البناء الديمقراطي للدولة المصرية، ويأتي في مقدمة الملفات التي يجب التعامل معها بقدر عال من الحكمة والمسؤولية لتحقيق أوسع مشاركة سياسية ممكنة وضمان عدالة التمثيل بين مختلف فئات الشعب.

وأشار إلى أن تطوير قانون الانتخابات بات ضرورة ملحة في ضوء ما يشهده الواقع السياسي من تغيرات، وما يفرضه الحوار الوطني من التزامات على الدولة والأحزاب في آن واحد.

وأكد "فرحات"، في تصريحات لمصراوي، أن من أهم المقترحات التي ناقشتها الأحزاب داخل أروقة الحوار الوطني وطرحها حزب المؤتمر بوضوح، ضرورة الدمج بين النظامين الفردي والقائمة بنسب تحقق التوازن بين تمكين الكفاءات والقيادات الشعبية في الدوائر، وضمان تمثيل الفئات الأقل حضورا سياسيا من خلال القوائم، مثل المرأة والشباب وذوي الهمم والمصريين في الخارج مشيرا إلى أن النظام الانتخابي المختلط بنسبة 50% للفردي و 50% للقائمة المغلقة هو الخيار الأنسب في هذه المرحلة لضمان مشاركة أكبر عدد من الأحزاب فضلا عن أهمية زيادة عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ لتوسيع المشاركة وبما يتناسب مع عدد السكان.

وأشار فرحات، إلى أهمية أن يتضمن القانون الجديد شروطًا أكثر دقة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، من حيث ضبط الإنفاق الانتخابي، وتعزيز الرقابة على تمويل الحملات، ورفع سقف الشفافية في البيانات المقدمة من المرشحين، مع تفعيل دور الجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات، ما يعزز من ثقة المواطنين في نتائجها كما لفت إلى ضرورة أن يواكب قانون الانتخابات متغيرات الدولة الحديثة وتطلعات الأجيال الجديدة، مشددًا على أهمية إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتماشى مع التغيرات الديموغرافية والتنموية، ومعالجة التشوهات التي سببت ضعف التمثيل في بعض المناطق وازدحاما في مناطق أخرى.

كما دعا فرحات، إلى توسيع المشاركة السياسية من خلال تخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب، وإتاحة الفرصة للشباب للعب أدوار أكبر، مؤكدا أن مصر تمتلك رصيدًا هائلا من الكوادر الشبابية المؤهلة التي يمكن أن تصنع الفارق في العمل البرلماني، شريطة أن يتاح لها المجال القانوني والدستوري للمشاركة الفاعلة.

و شدد الدكتور رضا فرحات على أن التوافق على قانون انتخابات عادل ومتوازن هو المدخل الطبيعي لبرلمان معبر عن إرادة المصريين، قادر على الرقابة والتشريع بكفاءة، ومؤهل لمواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة التي تؤمن بالشفافية والتعددية وتوسيع دوائر المشاركة الشعبية في صنع القرار.



اقرأ أيضا:

بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق

وزير العمل يعلن 7 فرص عمل للمُعلمين بالسعودية براتب 5 آلاف ريال



