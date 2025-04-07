طعام مصري 100%.. مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف تفاصيل عشاء السيسي وماكرون

كتبت- داليا الظنيني:

كشف أشرف عطية مدير مطعم نجيب محفوظ بمنطقة خان الخليلي، تفاصيل عشاء الرئيسان السيسي وماكرون.

وقال "عطية"، إن الأجواء كانت دافئة جدًا، وتم التنسيق مع إدارة المبيعات والسفارة الفرنسية وتم تحديد كل شئ، وكانت الزيارة مبهجة لكل العاملين بالمطعم ومنطقة خان الخليلي.

وأضاف خلال مداخله هاتفية مع الاعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم، أن الرئيس الفرنسي ماكرون تناول العشاء مع الرئيس السيسي، طعام مصري 100%.

وأوضح أن العشاء ضم عصير برتقال وشوربة عدس، وتشكيله مقبلات مصرية بابا غنوج وطحينة، ومشويات كباب وكفتة وشيش طاووق وريش، وحلويات شرقية مصرية بسبوسة وبقلاوة وكنافة، وشاي بالنعناع.

وتابع، "استغرق العشاء نحو ساعة ونصف"، مشيرًا إلي أن تلك الزيارة وضعت المطعم على الخريطة السياحية العالمية، على الرغم من شهرته في دول الخليج.

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