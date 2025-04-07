أحمد موسى عن زيارة ماكرون لخان الخليلي: "تشعر أن الرئيس الفرنسي مصري خالص"

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر بلد آمن قولًا وفعلًا، مشيرًا إلى أن الشوارع الضيقة التي تجول فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خير دليل على ذلك.

وقال، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن الجولة التي قام بها الرئيسان تحمل رسالة واضحة للعالم، مفادها أن مصر مستقرة وآمنة، مبينًا أن الرئيس السيسي عاش في هذا المكان ويعرفه جيدًا.

وأشار "موسى"، إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون، كان منبهرًا وسعيدًا للغاية بما شاهده في شوارع القاهرة القديمة، خاصة استقبال المصريين له وللرئيس السيسي بالتصفيق والهتافات.

وأكد ن الجولة لم تشهد إغلاق أي من المحال التجارية، والناس كانت تتحرك بحرية وتصور اللحظة التاريخية، مؤكدًا أن الرئيس ماكرون كان في قمة السعادة بالتجربة.

وتابع: "تشعر أن الرئيس الفرنسي مصري خالص مولود في مصر وهذا الأمر في كلمته الارتجالية في المؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي صباح اليوم الاثنين".

وأضاف، أن الرئيس ماكرون ضيف وفي للغاية لمصر، معقبا:" وسط هتافات بنحبك يا ريس.. الرئيس السيسي يصطحب نظيره الفرنسي بجولة في القاهرة".

واكمل أحمد موسى، أن الناس لم تنام وتبكي بعد هذه الزيارة واقصد هنا أهل الشر والأبواق الإعلامية المأجورة والتي تحرض ضد مصر.

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